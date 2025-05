gli orologi di papa leone xiv nella collezione anche uno smartwatch

Papa Leone XIV ha giĂ sorpreso il mondo in tanti modi, ma nelle ultime ore non si fa altro che parlare della sua passione per gli orologi. Appena eletto, il nuovo pontefice ha infatti mostrato al polso tre segnatempo diversi: un Wenger Swiss Military anni ’90, un moderno Apple Watch e un modello analogico piĂą discreto. Sono tre modelli molto diversi tra loro e che, in apparenza, non fatto una collezione per numero o linearitĂ . Sono però lo specchio del personaggio che Leone XIV sta descrivendo al mondo: in continuitĂ con Francesco e allo stesso tempo amante della tecnologia. I tre orologi di Papa Leone XIV. Subito dopo l’elezione, Papa Leone XIV è apparso sul balcone di San Pietro con al polso un Wenger Swiss Military 7223X, un “field watch” in plastica e acciaio degli anni ’90 con lunetta rossa, soprannominato “Cardinal Red”. 🔗Leggi su Quifinanza.it

