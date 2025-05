Gli operai ripuliscono l’area di via Burchietti Ma il giardino resterà ancora inagibile

Nella giornata di ieri, gli operai comunali hanno ripulito l'area di via Burchietti, rimuovendo i rifiuti e sistemando il luogo. Tuttavia, il giardino rimarrà inagibile: i ‘pezzettoni’ di legno verranno lasciati in loco per scelta. È stata posizionata anche una transenna per proteggere i cavi e i quadri presenti nell'area.

In via Burchietti, gli operai comunali hanno dato una sistemata all’area. Ma il giardino resterà inagibile perché i ‘pezzettoni’ di legno resteranno in loco per scelta. Ieri è stato il giorno della pulizia, con le plastiche spostate dal pratino e una transenna sistemata a coprire i cavi e i quadri elettrici che sono rimasti invece in posizione. Nell’area da cinque mesi c’era degrado, cavi elettrici liberi, sporcizia, e i monconi del pino secolare. Il giardino inagibile è diventato un caso politico, visto che da giorni il consigliere di opposizione, Enrico Meriggi, ha sollevato il caso annunciando un’interrogazione. "Le transenne sono state spostate – ha detto Enrico Meriggi – il pratino è stato pulito. Ma i monconi del legno restano, e gli addetti non hanno portato via i monconi di sedie lasciati dagli incivili accanto alla recinzione". 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gli operai ripuliscono l’area di via Burchietti. Ma il giardino resterà ancora inagibile

