Gli oggetti nel canale il martello gli amici di Sempio le cugine Cappa | le novità sul delitto di Garlasco

Il delitto di Garlasco torna alla ribalta con nuovi sviluppi. Ieri, 14 maggio, i carabinieri hanno perquisito le abitazioni di Andrea Sempio e dei suoi genitori, culminando nel ritrovamento di oggetti "potenzialmente utili" in un canale vicino. Cosa sarà stato sequestrato e quali implicazioni avrà per le indagini? Scopriamo insieme le ultime novità.

Omicidio di Garlasco, nel canale trovato anche un martello

Segnala msn.com: Per il medico legale Chiara Poggi potrebbe essere stata uccisa con un martello ma servono indagini approfondite per conoscere la natura dell'arnese ritrovato nella roggia ...

Caso Garlasco, dal canale spunta un vecchio martello: è l'arma del delitto?

Lo riporta msn.com: Ma la procura di Pavia si muove su due fronti nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Un'indagine che ha portato alla condanna in via definitiva a 16 anni di carcere di Alberto Stasi e ...

