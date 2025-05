' Giuseppe Salvia una storia da raccontare' esperti a confronto al Circolo Nazionale

Il convegno "Senza paura… Giuseppe Salvia, una storia da raccontare" si svolgerà al Circolo Nazionale di Caserta, organizzato dall'associazione di legalità "Invisibili". Esperti e relatori si confronteranno per ricordare l'omicidio di Giuseppe Salvia, mantenendo viva la sua memoria e rinnovando l'impegno per la giustizia e la legalità nella società. Una storia che merita di essere ascoltata e condivisa.

Un’iniziativa per raccontare la vicenda che ha portato all’omicidio di Giuseppe Salvia, tenerne viva la memoria e ricordarne il valore è stata organizzata a Caserta dall’associazione di legalità “Invisibili”. Il convegno dal titolo: “Senza paura. Giuseppe Salvia, una storia da raccontare” si. 🔗Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - 'Giuseppe Salvia, una storia da raccontare', esperti a confronto al Circolo Nazionale

Le notizie più recenti da fonti esterne

"Le ultime parole del boss", la storia di Giuseppe Salvia

Segnala rai.it: A quarant'anni di distanza dalla morte di Giuseppe Salvia, vicedirettore del carcere di Poggioreale, Rai Documentari propone “Le ultime parole del boss” venerdì 30 settembre alle 21.25 su Rai2, ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Falsità dei giornali su di me! La lettera di Giuseppe Conte

Giuseppe Conte ha scritto una lettera La Stampa in risposta al direttore Massimo Giannini che, scrivendo del viaggio di Mario Draghi in Libia, aveva sottolineato: " ultime macchie di colore improvvisate da Giuseppe Conte nel Corno d'Africa e nella penisola arabica hanno portato più male che bene.