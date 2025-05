La Corte di Cassazione ha confermato la revoca della misura cautelare in carcere nei confronti di Giuseppe Di Mattia, 51 anni, conosciuto con il soprannome di “Pavarotti”. L’uomo è attualmente indagato per presunti legami con il clan camorristico Mallardo, ma potrà affrontare in libertà il prosieguo del procedimento giudiziario. Giugliano, niente carcere per “Pavarotti”: la . L'articolo Giugliano, niente carcere per “Pavarotti”: la Cassazione conferma la decisione del Riesame Teleclubitalia. 🔗Leggi su Teleclubitalia.it

