giugliano ancora un botta e risposta tra consigliera rescigno e commissario valente

Prosegue il vivace scambio di opinioni tra la consigliera regionale Carmela Rescigno e il commissario prefettizio del Comune di Giugliano, Carmine Valente. Al centro del dibattito una delibera dell'amministrazione che ha attirato l'attenzione della Presidente della Commissione Anticamorra, sollevando interrogativi e polemiche.

Continua il botta e risposta tra la consigliera regionale Carmela Rescigno e il commissario prefettizio del Comune di Giugliano, Carmine Valente. La Presidente della Commissione Anticamorra del Consiglio Regionale ha acceso i riflettori su una delibera con cui l'amministrazione ha riconosciuto un debito fuori bilancio per oltre 48 mila euro, derivante da un decreto ingiuntivo.

