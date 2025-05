Giudici Cpi a Libia | consegnate al-Masri

19.58 La Corte Penale Internazionale (Cpi) ha chiesto alle autoritĂ libiche di arrestare il generale al-Masri e di consegnarlo perchĂ© venga processato per i crimini di cui è accusato, tra cui omicidi, torture, violenze sessuali. "Abbiamo emesso un mandato di arresto per lui ma è fuggito ed è tornato in Libia passando per l'Italia", ha detto il procuratore della Cpi Karim Khan al Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Khan ha sottolineato il licenziamento di al-Masri da parte del "governo provvisorio di unitĂ nazionale" libico. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it