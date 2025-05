Giro d' Italia un gruppo di manifestanti prova a far cadere i ciclisti

Durante la sesta tappa del Giro d'Italia, un episodio inquietante ha scosso l'atmosfera della corsa. A pochi chilometri dall'arrivo a Napoli, un gruppo di manifestanti ha tentato di fermare i ciclisti invadendo la carreggiata, mettendo a rischio la loro sicurezza. La scena ha suscitato reazioni accese tra gli appassionati: è inaccettabile non rispettare i corridori.

Una sesta tappa complicata quella del Giro d'Italia. A pochi chilometri dall'arrivo sul traguardo di Napoli due persone hanno invaso la carreggiata al passaggio dei ciclisti, nel tentativo di fermarli. Per poco non si è rischiata un'altra rovinosa caduta. UNACCEPTABLE? RESPECT THE RIDERS. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Giro d'Italia, un gruppo di manifestanti prova a far cadere i ciclisti

