Napoli, 15 maggio 2025 - Vincenzo Nibali cresciuto ciclisticamente in Toscana, conosce bene gli sterrati senesi, la polvere di quelle strade, così come le gare a cronometro, un po’ meno la dura salita di San Pellegrino in Alpe. “Quando ero in Toscana in attivitĂ , quartier generale a Mastromarco, le zone della Garfagnana non erano quelle dei miei allenamenti. Diversi corridori che la conoscono bene mi hanno però riferito che è davvero dura e difficile, anche se sarĂ affrontata dopo 90 km e quindi ancora lontano dal traguardo emiliano di Castelnuovo ne’ Monti, ma tutto può succedere in quella tappa che partirĂ da Viareggio, anche perchĂ© i corridori arriveranno dalla dura fatica della gara a cronometro di 24 ore prima”. Dunque, le tappe toscane tenuto conto anche di quella con arrivo a Siena di domenica saranno importanti “Sono tappe non facili, insidiose e impegnative quella con gli sterrati, la cronometro di quasi 30 km e la salita nella tappa che partirĂ dalla Versilia”. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia, Nibali e le tappe toscane: "Occhio a insidie e tranelli"