Pioggia, cadute e paura. È una tappa segnata dal caos quella in corso oggi al Giro d’Italia, con un maxi-tamponamento che ha coinvolto nomi illustri e provocato il ritiro di Jay Hindley, vincitore dell’edizione 2022. L’organizzazione ha deciso di neutralizzare temporaneamente la corsa, consentendo ai team di assistere i propri atleti feriti. Scivolate in serie nel centro di Sperone Il disastro è iniziato con una brusca frenata di un corridore della Red Bull Bora Hansgrohe in testa al gruppo, su un asfalto reso insidioso dalla pioggia. In pochi secondi, l’impatto ha provocato una caduta a catena: tra i coinvolti ci sono Richard Carapaz, Lorenzo Fortunato, Daniel Martinez, Paul Magnier, Jan Tratnik e lo stesso Hindley, trasportato via in ambulanza dopo aver lasciato la bici sulle proprie gambe ma visibilmente provato. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Giro d’Italia nel caos: maxi-caduta e tappa neutralizzata, panico in strada