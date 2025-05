Giro d' Italia | maxicaduta e tappa neutralizzata Pedersen resta in rosa A Napoli Groves si aggiudica la corsa segnata dalla pioggia

Niente poker di vittorie per Mats Pedersen sul lungomare di Napoli: il danese maglia rosa conserva il primato in classifica generale, ma deve rinunciare al quarto urrà in sei tappe al termine di una frazione - la Potenza-Napoli, la più lunga del Giro con i suoi 227 km - segnata pesantemente da una maxi caduta che ha stravolto le strategie della maglia rosa di poter contare su un arrivo in volata. 🔗Leggi su Feedpress.me

