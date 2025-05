Grave incidente nel gruppo durante la sesta tappa del Giro d’Italia, da Potenza a Napoli di 227 km. Una maxi-caduta causata dall’ asfalto bagnato dalla pioggia ha coinvolto molti corridori tra cui Richard Carapaz, Jai Hindley, Paul Magnier e altri. La gara è stata neutralizzata ed è ripresa al km 166,5 con il duo di testa composto dal francese Enzo Paleni (Groupama-FDJ) e dall’olandese Taco van der Hoorn (Intermarche-Wanty) che è ripartito con un vantaggio di 50? sul gruppo. MAXI CADUTA AL GIRO!??? L’asfalto è viscido e cade mezzo gruppo, la corsa è neutralizzata. Da riscontrare purtroppo anche alcuni ritiri causati da questa caduta.?? #Italy #GirodItalia #Ciclismo pic.twitter.com0dmb4H0uJH — Eurosport IT (@EurosportIT) May 15, 2025 Sesta tappa Giro d’Italia, non è preso il tempo per la classifica. 🔗Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giro d’Italia, maxi caduta nella sesta tappa: corsa neutralizzata