Giro d' Italia l' australiano Groves brucia tutti al traguardo sul Lungomare di Napoli

Nella sesta tappa del Giro d'Italia 2025, l'australiano Groves ha sorpreso tutti sul lungomare di Napoli, aggiudicandosi una vittoria straordinaria. Partiti da Potenza, i ciclisti hanno affrontato i 226 km della tappa più lunga della corsa rosa, entrando in Campania con grande determinazione e sfidando le difficoltà lungo il percorso.

L'australiano Groves si aggiudica la sesta tappa del Giro d'Italia 2025, in partenza da Potenza, con arrivo a Napoli sul tradizionale traguardo del Lungomare. Con i suoi 226 km, è stata la tappa più lunga di tutta la corsa rosa. I corridori sono entrati in Campania all’altezza di Sant’Andrea. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Giro d'Italia, l'australiano Groves brucia tutti al traguardo sul Lungomare di Napoli

