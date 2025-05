Giro d’Italia denunciato l’uomo col tubo che ha tagliato la strada ai ciclisti in via Marina a Napoli

In un inquietante episodio durante il Giro d'Italia a Napoli, un uomo di 67 anni è stato denunciato dalla Digos per aver ostacolato il passaggio dei ciclisti in via Marina. L'individuo ha utilizzato un lungo tubo di gomma per tagliare la strada, suscitando preoccupazione tra partecipanti e spettatori. Scopri di più su questo singolare avvenimento.

