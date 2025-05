Giro d’Italia caduta collettiva a Sperone | Hindley si ritira corsa temporaneamente sospesa

Sperone (AV) – La tappa di oggi del Giro d'Italia è stata segnata da una grave caduta collettiva, avvenuta nei pressi di Sperone. L'incidente ha coinvolto numerosi corridori e ha costretto il ciclista Hindley a ritirarsi. La corsa è attualmente sospesa, mentre le autorità valutano le condizioni della strada resa pericolosa dalla pioggia.

Sperone (AV) – Un’estesa caduta ha segnato la tappa odierna del Giro d’Italia, verificatasi nei pressi di Sperone, lungo il percorso appenninico della corsa. L’incidente, che ha coinvolto un numero consistente di atleti, è stato innescato da un tratto di sede stradale resa viscida dalla pioggia o. 🔗Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Giro d’Italia, caduta collettiva a Sperone: Hindley si ritira, corsa temporaneamente sospesa

Ne parlano su altre fonti

Maxi caduta al Giro a 70 km dall'arrivo. I big coinvolti, Hindley in ambulanza

gazzetta.it scrive: Il vincitore nel 2022 primo a cadere, poi è stato centrato dagli altri, tra cui Carapaz, Yates e Van den Bossche. Le ambulanze impegnate a prestare soccorso non potevano più garantire copertura medica ...

Asfalto scivoloso e maxi caduta al Giro d'Italia: uno dietro l'altro cadono 40 corridori

Come scrive msn.com: Una maxi caduta al Giro d'Italia ha costretto a neutralizzare la sesta tappa 2025: i corridori erano partiti da Potenza e l'arrivo era previsto a Napoli dopo 227 km. La caduta a circa 70km dal traguar ...

Caduta di massa al Giro d’Italia sul percorso verso Napoli, tappa neutralizzata: Hindley sotto shock

fanpage.it scrive: Corsa neutralizzata a circa 70 chilometri dal traguardo di Napoli a causa di una maxi caduta che ha visto coinvolti una dozzina di corridori ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

51 WORLDWIDE GAMES: in giro per il mondo stando comodamente a casa

Dalla Cina all’Africa, passando per l’Europa e l’America, fino ad approdare in Giappone, senza nemmeno muoversi da casa.