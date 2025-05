Giro d' Italia Avellino in festa per il passaggio della carovana rosa

Avellino si è tinta di rosa per il passaggio della carovana del Giro d'Italia, trasformando un giorno grigio in una festa indimenticabile. Nonostante la pioggia che ha fatto capolino nel pomeriggio, gli avellinesi hanno affollato le strade, mostrando un entusiasmo contagioso per la celebre corsa ciclistica, con adulti e bambini pronti a sostenere i loro campioni.

Un giorno grigio, ma solo in cielo. Festa rosa ad Avellino questo pomeriggio per il passaggio del Giro d'Italia. Malgrado la pioggia, che ha iniziato a scendere sulla città intorno alle 13.30, gli avellinesi non hanno rinunciato ad assistere alla corsa ciclistica più famosa del Bel paese: adulti.

