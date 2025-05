Giro d' Italia a Napoli racconti dalla corsa | anche il ministro Andrea Abodi in bici sul lungomare

Il Giro d'Italia a Napoli si trasforma in una celebrazione collettiva, coinvolgendo appassionati, ciclisti e semplici cittadini. Anche il ministro Andrea Abodi si unisce alla festa, pedalando lungo il lungomare. Oltre all'evento sportivo, è un'esperienza che unisce tutti in una gioiosa condivisione della passione per la bicicletta, rendendo omaggio alla bellezza della città .

Una festa popolare che va oltre l?evento sportivo. Che accomuna appassionati, praticanti, pedalatori più o meno veloci e chi invece la bicicletta la usa solo per passeggiare. Il Giro. 🔗Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Giro d'Italia a Napoli, racconti dalla corsa: anche il ministro Andrea Abodi in bici sul lungomare

Il video della caduta di oggi al Giro d'Italia: coinvolti 60 corridori, Hindley sotto choc

Da ilmattino.it: Paura nella giornata di oggi durante la sesta tappa del Giro D'Italia 2025 da Potenza a Napoli. In particolare, all'altezza di Sperone, in provincia di Avellino, è avvenuta una ...

Giro d’Italia 2025, tappa segnata dalla pioggia e dalle cadute: vittoria di Kaden Groves a Napoli

Scrive msn.com: Una giornata di pioggia, incidenti e grande incertezza ha caratterizzato la decima tappa del Giro d’Italia 2025, da Potenza a Napoli. A imporsi allo sprint, dopo una frazione complicata ...

Si legge su msn.com: Una festa popolare che va oltre l’evento sportivo. Che accomuna appassionati, praticanti, pedalatori più o meno veloci e chi invece la ...

