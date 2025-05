Giro d’Italia a Napoli manifestanti in strada e bandiere Palestina

Durante il passaggio della sesta tappa del Giro d'Italia a Napoli, la città è stata teatro di manifestazioni. I partecipanti, armati di striscioni e bandiere palestinesi, si sono radunati lungo il percorso, a soli 3 km dal traguardo. Nonostante la loro presenza, i manifestanti non sono riusciti a interrompere l'evento ciclistico.

Manifestanti in strada, con in mano degli striscioni, durante il passaggio dei ciclisti a 3 km dal traguardo di Napoli della sesta tappa del Giro d'italia, mentre ai bordi della strada sventolano alcune bandiere della Palestina. I manifestanti non sono comunque riusciti a bloccare la 'carovana' dei 'girini'.

