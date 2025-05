Giro d' Italia a Napoli l' omaggio degli studenti dell' Istituto Superiore Francesco Morano | flashmob e cappuccini rosa

In vista del Giro d'Italia, Caivano si prepara a festeggiare in grande stile. Gli studenti dell'Istituto Superiore Francesco Morano omaggeranno l'evento con un coinvolgente flash mob, accompagnato da cappuccini rosa, simbolo di un'accoglienza calorosa e colorata per la Carovana Rosa. Un momento di entusiasmo e partecipazione che coinvolgerà tutta la comunità .

