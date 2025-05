Giro d' Italia a Napoli Groves vince una volata farsesca

Enzo Paleni e Taco van der Hoorn sono due marcantoni dalla testa dura, due di quelli che √® meglio non dover inseguire perch√© hanno il brutto vizio di essere incapaci di arrendersi anche davanti all‚Äôevidenza di un gruppo molto pi√Ļ numeroso e molto pi√Ļ fresco famelico alle loro spalle. ¬†¬† Per solidariet√† ai corridori che corrono il¬†Giro¬†d‚ÄôItalia, qui si √® deciso di raccontare le¬†tappe del Giro d'Italia ¬†facendo la loro stessa fatica: una lettera a metro di dislivello. Ecco il racconto della sesta¬†tappa,¬†la Potenza-Napoli, 227 chilometri¬†e 2.600 metri di dislivello in 2.600¬†battute (spazi inclusi)¬† ¬†¬† I gregari dei velocisti ci hanno messo parecchio a riprenderli. Molto pi√Ļ di quello che avevano preventivato. √ą stato un bel viaggio il loro, 192 chilometri di pedalate colme di speranze e vuote di certezze. 🔗Leggi su Ilfoglio.it

