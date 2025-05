Giro d’Italia a Groves la sesta tappa Pedersen resta in maglia rosa

La sesta tappa del Giro d'Italia, lunga 227 km da Potenza a Napoli, si conclude con la vittoria di Kaden Groves della Alpecin Deceuninck, che trionfa in volata su Milan Fretin e Paul Magnier. Nonostante la sua audace fuga, Wout Van Aert deve accontentarsi di una posizione al di fuori del podio. Pedersen mantiene la maglia rosa.

(Adnkronos) – La sesta tappa del Giro d'Italia (Potenza-Napoli di 227 km) se la aggiudica in volata Kaden Groves della Alpecin Deceuninck, che la spunta su Milan Fretin (Cofidis) e Paul Magnier (Soudal Quick-Step). Beffato Wout Van Aert, scattato con troppo anticipo. Il gruppo riprende a Napoli i due fuggitivi Van der Hoorn e Paleni.

