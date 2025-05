Giro d’Italia 2025 tappa di oggi Potenza-Napoli | orari percorso favoriti Sarà volata in via Caracciolo?

Oggi si svolge la sesta tappa del Giro d'Italia 2025, da Potenza a Napoli, una frazione di 227 chilometri che promette emozioni. Conpartenza in salita, il percorso conclude con una volata finale in via Caracciolo. Scopriamo insieme orari, dettagli del tracciato e i favoriti per la vittoria!

Dalla Basilicata alla Campania: in scena la sesta tappa del Giro d’Italia 2025, la Potenza-Napoli, frazione più lunga della Corsa Rosa con i suoi 227 chilometri. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. Dopo una partenza in salita, i corridori transitano sul traguardo volante di Muro Lucano, situato al chilometro 42,5, e affrontano la scalata del Valico di Monte Carruozzo, seconda categoria di 19,8 chilometri con pendenze comprese tra il 3,8 e l’11%. Il traguardo volante di Lioni, al chilometro 88,4, e il passaggio da Avellino proiettano la carovana verso la salita di Monteforte Irpino, terza categoria di 14,6 chilometri al 2,2% di pendenza media situata ad oltre ottanta chilometri dal traguardo (ultima difficoltà altimetrica di giornata). Il Chilometro d’Oro Red Bull è collocato a Brusciano, chilometro 174. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025, tappa di oggi Potenza-Napoli: orari, percorso, favoriti. Sarà volata in via Caracciolo?

Su questo argomento da altre fonti

Giro d’Italia 2025, tutte le tappe: percorso e i favoriti della corsa, Mads Pedersen in maglia rosa

Si legge su fanpage.it: Il Giro d’Italia 2025 è la 108ª edizione della Corsa Rosa che si svolge dal 9 maggio all’1 giugno. Partenza da Durazzo, in Albania e arrivo a Roma. Tutto sulle 21 tappe in programma e le tre settimane ...

Giro d'Italia, Pedersen tiranno senza confini: a Matera firma il tris e si conferma in rosa

Lo riporta gazzetta.it: Il danese batte allo sprint l'ottimo Zambanini. Domani arrivo a Napoli, nella frazione più lunga dell'edizione 2025 ...

Giro d’Italia 2025, Pedersen vince la quinta tappa e resta in maglia rosa

Si legge su tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Giro d’Italia 2025, oggi quinta tappa Ceglie Messapica-Matera: percorso, orari e favoriti ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Giro d’Italia 2025: tappe e percorso, partenza dall’Albania e arrivo a Roma

Il Giro d’Italia 2025 prenderà il via il 9 maggio da Durazzo, in Albania, e si concluderà il 1° giugno a Roma.