Giro d' Italia 2025 tappa 7 | percorso altimetria favoriti e orari tv

Il Giro d'Italia 2025 prosegue con la settima tappa, che promette emozioni e sorprese. I ciclisti affronteranno un percorso di sfide altimetriche, mentre i favoriti si preparano a dare il massimo. Scopriamo insieme dettagli sul tracciato, l'altimetria, gli orari TV e le aspettative per questa entusiasmante frazione.

Napoli, 15 maggio 2025 – La pioggia, beffarda, a causare una caduta di gruppo e poi la neutralizzazione da parte della giuria e la decisione di giocarsi solo la volata per la vittoria di tappa. E' finita così la sesta frazione con arrivo a Napoli, con il successo di Kaden Groves su Milan Fretin e Paul Magnier, mentre il miglior italiano è stato Giovanni Lonardi quinto. Dopo Mikel Landa, però, altro ritiro eccellente. A farne le spese nella maxi caduta è stato Jai Hindley, trasportato in ospedale per controlli. Primoz Roglic, dunque, perde uno dei gregari più importanti e già in passato a podio al Giro d'Italia. Una perdita rilevante e che già domani potrebbe farsi sentire con il primo arrivo in salita del Giro 2025. Si arriva infatti in cima a Tagliacozzo nel più classico tappone appenninico  Il percorso.

Secondo gazzetta.it: Mads Pedersen (Lidl-Trek) resta in maglia rosa anche dopo la sesta tappa del Giro d’Italia. Purtroppo, però, stavolta la classifica generale è rimasta immutata per le conseguenze di una caduta avvenut ...

Giro d'Italia, cadute, ritiri e caos tra tappa sospesa e classifica neutralizzata. Alla fine la spunta l'australiano Groves

Da corrieredellosport.it: È successo di tutto nella sesta frazione da Potenza a Napoli, con i distacchi che non sono così stati presi in considerazione: Pedersen resta in maglia rosa ...

Giro d’Italia 2025, maxi caduta durante la sesta tappa e corsa neutralizzata: cosa è successo

Come scrive ilfattoquotidiano.it: Grave incidente nel gruppo di corridori durante la sesta tappa del Giro d’Italia 2025, da Potenza a Napoli, di 227 km. A causa dell’asfalto bagnato dalla pioggia, molti partecipanti sono stati coinvol ...

