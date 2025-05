Giro d' Italia 2025 tappa 6 succede di tutto | vince Groves fra diluvio maxi caduta e frazione neutralizzata La classifica è immutata

Napoli, 15 maggio 2025 – La tappa 6 del Giro d'Italia 2025, come da timori, è influenzata dal maltempo e dalla tipicità delle superfici, come il temibile basolato vulcanico. Tutto cambia a 71 km dal traguardo, quando una maxi caduta coinvolge più di metà gruppo: la avvia Jai Hindley, poi sotto shock e costretto al ritiro come molti altri corridori prima che la corsa venga momentaneamente neutralizzata per consentire alle ambulanze di soccorrere i tanti corridori a terra. Dopo una fase di riflessioni e trattative tra giuria e gruppo, la decisione viene presa: si riparte da Nola, ma con i tempi neutralizzati (e senza abbuoni) e la lotta eventuale valida solo per la vittoria di tappa. Dunque, nulla cambia in una classifica generale ancora guidata da Mads Pedersen, che insieme agli uomini di classifica si disinteressa di ciò che accade sul lungomare di Napoli, dove trionfa Kaden Groves in uno sprint per pochi intimi ma comunque con un momento thriller tra Matteo Moschetti e Olav Kooij. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

