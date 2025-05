Giro d’Italia 2025 sesta tappa | tutte le classifiche e le maglie Fortunato miglior scalatore Pedersen doppio leader

La sesta tappa del Giro d’Italia 2025, caratterizzata da una maxi caduta a settanta chilometri dal traguardo di Napoli, è stata neutralizzata. Nessun punto o abbuono è stato assegnato, mantenendo inalterate le classifiche. Fortunato si afferma come miglior scalatore, mentre Mads Pedersen resta il doppio leader della corsa. Scopriamo insieme tutte le classifiche e le maglie.

La sesta tappa del Giro d’Italia 2025 è stata neutralizzata a causi di un maxi caduta avvenuta quando mancavano settanta chilometri dal traguardo di Napoli. Non sono stati assegnati punti e abbuoni, dunque le classifiche non sono cambiate rispetto alla giornata di ieri. Mads Pedersen ha conservato la maglia rosa e ciclamino, Lorenzo Fortunato è il miglior scalatore. Di seguito le classifiche individuali del Giro d’Italia 2025: generale, a punti, scalatori, giovani. CLASSIFICHE GIRO D’ITALIA 2025 (dopo la sesta tappa). CLASSIFICA GENERALE . 1 1 – PEDERSEN Mads Lidl – Trek 20 2 2 – ROGLI? Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 0:17 3 3 – VACEK Mathias Lidl – Trek 0:24 4 4 – MCNULTY Brandon UAE Team Emirates – XRG 0:31 5 5 – DEL TORO Isaac UAE Team Emirates – XRG 0:32 6 6 – AYUSO Juan UAE Team Emirates – XRG 0:35 7 7 – POOLE Max Team Picnic PostNL 0:43 8 8 – TIBERI Antonio Bahrain – Victorious 0:44 9 9 – STORER Michael Tudor Pro Cycling Team 0:46 10 10 – PELLIZZARI Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 0:50 11 11 – YATES Simon Team Visma Lease a Bike 0:52 12 12 – YATES Adam UAE Team Emirates – XRG 0:55 13 13 – CARAPAZ Richard EF Education – EasyPost 0:56 14 14 – PIDCOCK Thomas Q36. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025, sesta tappa: tutte le classifiche e le maglie. Fortunato miglior scalatore, Pedersen doppio leader

