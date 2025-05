Giro d’Italia 2025 | maxi caduta e ritiri Groves vince la tappa di Napoli Pedersen resta maglia rosa

Il Giro d'Italia 2025 ha vissuto momenti drammatici durante la sesta tappa, caratterizzata da una maxi caduta sul lungomare di Napoli. Nonostante le difficoltà, Kaden Groves ha trionfato nella Potenza-Napoli di 227 chilometri, mentre Mads Pedersen ha mantenuto saldamente la maglia rosa. La corsa è stata neutralizzata a 70 chilometri dall'arrivo a causa dell'incidente.

Maxi caduta prima dell'arrivo della sesta tappa del giro d'Italia 2025 sul lungomare di Napoli. Vince Kaden Groves la Potenza - Napoli di 227 chilometri. Mads Pedersen ha conservato la maglia rosa. Ma durante la tappa, come detto, è successo praticamente di tutto: ai -70 la corsa è stata neutralizzata per la maxi caduta che ha costretto al ritiro diversi corridori, tra cui Jai Hindley e Fabio Van den Bossche

