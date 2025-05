Giro d’Italia 2025 Manfredi | Forte rapporto tra Napoli e ciclismo

Il Giro d'Italia 2025 celebra il suo arrivo a Napoli per la quarta volta consecutiva, sottolineando un legame profondo tra la città e il ciclismo. Con una storia ricca di passione e entusiasmo, Napoli attira appassionati lungo il percorso, trasformando ogni tappa in un evento unico che celebra la bellezza del territorio e l’amore per questo sport.

“La quarta volta consecutiva che si arriva a Napoli, in questo scenario così bello. Poi c’è un rapporto forte tra il ciclismo e Napoli, un rapporto storico con tantissimi appassionati, e anche la presenza dei tanti lungo il percorso e la partecipazione a tutte le attività che sono connesse alla tappa testimonia qual è l’amore della città e di tutta l’area Metropolitana per il ciclismo e per tutta l’area Metropolitana”. Queste le parole del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della tappa del Giro d’Italia con arrivo a Napoli. “Oggi è una giornata molto importante per Napoli e per il Paese. Avere l’America’s Cup a Napoli significa un evento globale che ha scelto Napoli in una competizione molto serrata, con altre grandi capitali quindi abbiamo dimostrato di essere competitivi a livello mondiale e abbiamo vinto”, ha poi aggiunto il primo cittadino a proposito dell’America’s Cup. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giro d’Italia 2025, Manfredi: “Forte rapporto tra Napoli e ciclismo”

Ne parlano su altre fonti

Giro d’Italia 2025, tappa segnata dalla pioggia e dalle cadute: vittoria di Kaden Groves a Napoli

Si legge su msn.com: Una giornata di pioggia, incidenti e grande incertezza ha caratterizzato la decima tappa del Giro d’Italia 2025, da Potenza a Napoli. A imporsi allo sprint, dopo una frazione complicata ...

Il video della caduta di oggi al Giro d'Italia: coinvolti 60 corridori, Hindley sotto choc

Lo riporta ilmattino.it: Paura nella giornata di oggi durante la sesta tappa del Giro D'Italia 2025 da Potenza a Napoli. In particolare, all'altezza di Sperone, in provincia di Avellino, è avvenuta una ...

Giro d'Italia, cadute, ritiri e caos tra tappa sospesa e classifica neutralizzata. Alla fine la spunta l'australiano Groves

Scrive corrieredellosport.it: È successo di tutto nella sesta frazione da Potenza a Napoli, con i distacchi che non sono così stati presi in considerazione: Pedersen resta in maglia rosa ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Napoli, uccisa a pugni e con un cacciavite: fermato il figlio

Un brutale attentato in provincia di Napoli dove una donna è stata picchiata e pugnalata con un cacciavite.