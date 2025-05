Roma, 15 maggio 2025 - Dopo il ritiro di Mikel Landa arriva un altro forfait di lusso, quello di Jai Hindley: giunto alla tappa 6, il Giro d'Italia 2025 perde un altro potenziale protagonista e ancora per una caduta all'apparenza banale che, in questo caso, ha finito per fare strike praticamente su mezzo gruppo. Le condizioni di Hindley. L'australiano scivola sull'asfalto sdrucciolevole della piovosa provincia di Napoli e, suo malgrado, cambia la storia della frazione e della Corsa Rosa di diversi altri corridori: la peggio la ha Juri Hollmann, tra frattura al braccio e sospette fratture a bacino e femore, ma alza bandiera bianca anche Dion Smith, che aveva già rischiato grosso in Albania quando una capra impaurita si era presentata sulla carreggiata con fare minaccioso. Senza contare la marea di corridori apparsi acciaccati o sanguinanti dopo la scivolata incriminata. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2025, le condizioni di Hindley dopo la caduta