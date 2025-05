Giro d’Italia 2025 la tappa di domani Castel di Sangro-Tagliacozzo | percorso altimetria orari tv

Domani, venerdì 16 maggio, il Giro d'Italia 2025 vivrà la sua settima tappa da Castel di Sangro a Tagliacozzo. Dopo il trionfo di Mads Pedersen a Matera e la lunga corsa da Potenza a Napoli, la competizione si fa sempre più intensa. Scopriamo percorso, altimetria e orari per seguire questa emozionante tappa in diretta TV.

Dopo il tris sull’arrivo di Matera di Mads Pedersen e la tappa più lunga del Giro (Potenza-Napoli) in programma oggi, si disputerà domani venerdì 16 maggio la settima tappa della Corsa Rosa. Il danese ha dimostrato di essere il più competitivo nelle volate ed è riuscito a conservare con successo la maglia rosa. La tappa di domani, però, potrebbe cambiare le carte in tavola. I 168 chilometri da Castel di Sangro a Tagliocozzo rappresentano la prima vera frazione impegnativa del Giro. Le 4 salite previste e l’ascesa verso il traguardo finale potrebbero modificare la classifica generale ed iniziare a creare distacchi significativi. Sarà difficile riuscire a mantenere la maglia rosa che probabilmente passerà per la seconda volta, dopo Roglic, sulle spalle di un uomo di classifica. Guarda il Giro d’Italia 2025 su DAZN. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025, la tappa di domani Castel di Sangro-Tagliacozzo: percorso, altimetria, orari, tv

