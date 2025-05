Giro d’Italia 2025 | Kaden Groves vince la tappa di Napoli neutralizzata dopo la maxi caduta

Dopo un Giro d’Italia molto tranquillo in queste prime giornate, succede di tutto nella sesta tappa con arrivo a Napoli. La pioggia scombina i piani dei corridori e alla fine sul Lungomare Caracciolo ad imporsi è l’australiano Kaden Groves. Per l’uomo dell’Alpecin-Deceuninck successo numero due nella Corsa Rosa dopo quello del 2023. Resta leader della classifica Mads Pedersen (Lidl-Trek). A differenza delle altre giornate, oggi c’è stata battaglia per cercare la fuga giusta. Diversi tentativi, con il gruppo a frenare le iniziative più interessanti: alla fine sono riusciti ad evadere in due Taco Van der Hoorn (Intermachè Wanty) ed Enzo Paleni (Groupama FDJ). Alla coppia successivamente si è unito Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team), abile a rientrare e a prendersi i punti sul GPM per la sua Maglia Azzurra, salvo poi rialzarsi. 🔗Leggi su Oasport.it

