Si è da poco conclusa con la vittoria in volata di Kaden Groves la sesta tappa del Giro d’Italia 2025. Con i suoi 227 chilometri la sesta frazione, partita da Potenza e conclusa a Napoli, è stata quella più lunga nella Corsa Rosa, con colpi di scena non previsti. La corsa infatti è stata neutralizzata a circa 70 chilometri dal traguardo a causa di una maxi caduta in gruppo. Gli organizzatori hanno così deciso di sospendere la tappa fermando i corridori, intimoriti dalle condizioni meteo, e di annullare i distacchi e gli abbuoni. L’arrivo sul traguardo di Napoli è stata perciò una sfida tra velocisti, con la maglia rosa e gli uomini di classifica che non hanno voluto prendere rischi, concludendo con più di 9 minuti di distacco. La volata è stata dominata dall’australiano del team Alpecin-Deceuninck che ha anticipato il belga Milan Fretin (Cofidis) ed il francese Paul Magnier (Soudal Quick-Step), conquistando la sua seconda tappa al Giro dopo il successo del 2023. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2025, Kaden Groves: “Ottime sensazioni nonostante il brutto tempo, la squadra è stata fondamentale”