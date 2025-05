Giro d’Italia 2025 | Groves un canguro a Posillipo

L’australiano Kaden Groves (Alpecin Deceunick) ha vinto in volata la sesta tappa del 108° Giro d’Italia, la più lunga di questa edizione, che ha portato i corridori da Potenza a Napoli lungo 217 chilometri, percorrendo la distanza, ridotta di 10 chilometri a seguito della caduta, in 4h59’52”, alla media di 43.519 kmh. Alla piazza d’onore si è classificato il belga Milan Fretin (Cofidis) che ha preceduto il francese Paul Magnier (Soudal Quick Step). Invariata, per via della neutralizzazione imposta dalla giuria, la classifica generale con Mads Pedersen (Lidl Trek) in maglia rosa con un vantaggio di 17” sullo sloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) e di 24” sul suo compagno di squadra, il boemo Mathias Vacek, titolare della maglia bianca. La cronaca effettiva della frazione odierna è limitata ai primi 156 chilometri previsti dal percorso, caratterizzati da una fuga a due formata dall’olandese Taco Van der Hoorn (Intermachè Wanty) e dal francese Enzo Paleni (Groupama FDJ), formatasi 30 chilometri dopo la partenza. 🔗Leggi su Tpi.it

