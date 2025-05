Giro d’Italia 2025 dove vedere la tappa di oggi Potenza-Napoli | orari TV percorso e favoriti

Oggi si corre la sesta tappa del Giro d'Italia 2025, da Potenza a Napoli, lungo 227 chilometri. Il percorso prevede un inizio nervoso e una parte ondulata, culminando con un arrivo spettacolare sul Lungomare Caracciolo. Segui la gara in diretta su Rai2 e Rai SportHD, con streaming disponibile su RaiPlay. Scopri orari e favoriti!

Sesta tappa del Giro d'Italia, da Potenza a Napoli, lunghissima: 227 chilometri, con un inizio nervoso e fino a metà percorso un tracciato ondulato (due GPM da scalare). Poi, una lunghissima pianura fino all'iconico arrivo sul Lungomare Caracciolo. Diretta su Rai2 e Rai SportHD, in streaming anche su RaiPlay. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Giro d’Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Potenza-Napoli: orari TV, percorso e favoriti

Approfondimenti da altre fonti

Giro d’Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Potenza-Napoli: orari TV, percorso e favoriti

Si legge su fanpage.it: Sesta tappa del Giro d'Italia, da Potenza a Napoli, lunghissima: 227 chilometri, con un inizio nervoso e fino a metà percorso un tracciato ondulato (due ...

Giro d’Italia 2025, tutte le tappe: percorso e i favoriti della corsa, Mads Pedersen in maglia rosa

fanpage.it scrive: Il Giro d’Italia 2025 è la 108ª edizione della Corsa Rosa che si svolge dal 9 maggio all’1 giugno. Partenza da Durazzo, in Albania e arrivo a Roma. Tutto sulle 21 tappe in programma e le tre settimane ...

Giro d'Italia, Pedersen tiranno senza confini: a Matera firma il tris e si conferma in rosa

Riporta gazzetta.it: Il danese batte allo sprint l'ottimo Zambanini. Domani arrivo a Napoli, nella frazione più lunga dell'edizione 2025 ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Giro d'Italia 2024 settima tappa Foligno-Perugia a cronometro: orario e dove vederla in tv

La settima tappa del Giro d'Italia 2024, una cronometro individuale da Foligno a Perugia, si svolgerà oggi, 10 maggio.