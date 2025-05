Giro D' Italia 2025 a Napoli traffico in tilt | caos tra Poggioreale e il centro auto in fiamme a Capodichino

Il Giro d'Italia 2025 ha portato un clima di festa a Napoli, ma anche un significativo caos. Con la sesta tappa che attraversa la città, il traffico è andato in tilt, creando disagi tra Poggioreale e il centro. A complicare ulteriormente la situazione, un'auto in fiamme a Capodichino ha reso il panorama ancora più critico.

Caos e disagi in città a causa della sesta tappa del Giro D'Italia 2025. Molte, infatti, sono le persone che sono rimaste imbottigliate nel traffico all'altezza delle strade adiacenti. 🔗Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Giro D'Italia 2025 a Napoli, traffico in tilt: caos tra Poggioreale e il centro, auto in fiamme a Capodichino

