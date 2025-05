Giro D' Italia 2025 a Napoli traffico in tilt | caos tra Poggioreale e il centro

Il Giro d'Italia 2025 ha portato Napoli in fermento, ma anche un pesante traffico. La sesta tappa ha causato disagi considerevoli, con molte persone bloccate nel caos tra Poggioreale e il centro città. Le strade adiacenti si sono trasformate in un labirinto di auto, complicando la mobilità per residenti e visitatori.

Giro d'Italia, cadute, ritiri e caos tra tappa sospesa e classifica neutralizzata. Alla fine la spunta l'australiano Groves

Riporta corrieredellosport.it: È successo di tutto nella sesta frazione da Potenza a Napoli, con i distacchi che non sono così stati presi in considerazione: Pedersen resta in maglia rosa ...

Asfalto scivoloso e maxi caduta al Giro d'Italia: uno dietro l'altro cadono 40 corridori

Riporta msn.com: Una maxi caduta al Giro d'Italia ha costretto a neutralizzare la sesta tappa 2025: i corridori erano partiti da Potenza e l'arrivo era previsto a Napoli dopo 227 km. La caduta a circa 70km dal traguar ...

Maxi caduta al Giro d’Italia, tempi neutralizzati. Hindley via in ambulanza

Segnala msn.com: Il vincitore del Giro 2022 è stato il primo a cadere . Tappa neutralizzata e poi ripresa a Nola, a 60 km dall'arrivo ...

