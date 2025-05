Giro di mazzette per pilotare gli appalti pubblici scatta l' operazione | arrestati 5 dei 13 indagati

Un'operazione della polizia di Agrigento ha portato all'arresto di cinque persone, coinvolte in un giro di mazzette per pilotare appalti pubblici. Tra gli indagati figura Luigi Sutera Sardo, ex consigliere provinciale di Favara. La vicenda ha sollevato gravi interrogativi sulla trasparenza nella gestione degli appalti nel territorio.

Cinque arresti - due in carcere e tre ai domiciliari - sono stati effettuati dai poliziotti della squadra mobile della questura di Agrigento. A finire nei guai degli imprenditori di Favara, fra cui l'ex consigliere provinciale eletto nel giugno del 2008: Luigi Sutera Sardo di 58 anni.

