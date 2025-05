I carabinieri hanno denunciato a piede libero due uomini e una donna di 32, 27 e 39 anni con l’accusa di ricettazione di un’auto rubata e possesso di arnesi da scasso. Il controllo è stato effettuato martedì quando, verso le 8 di mattina, i militari dell’Arma hanno intercettato sulla provinciale 64 in territorio di Pianengo un’auto sospetta con tre persone a bordo che, al momento dell’alt, si sono mostrate molto nervose. Da un controllo approfondito, l’auto sulla quale viaggiavano è risultata rubata in provincia di Milano l’8 maggio scorso e, nascosti nei porta oggetti e sotto i sedili, sono stati trovati un cacciavite, una tronchese, una punta in metallo e un uncino artigianale in ferro. I tre, dopo gli accertamenti del caso, sono stati denunciati e il conducente è stato pure multato per guida senza patente di guida. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Girano su auto rubata, tre denunciati