Giovanni Tomassini guida Rimini al 2-0 contro Brindisi nei playoff

C’è la mano evidente di Giovanni Tomassini nella vittoria che ha dato il 2-0 nella serie a RivieraBanca. Il play-guardia biancorosso, dopo aver gestito i ritmi nel primo tempo, nel secondo ha devastato la difesa di Brindisi con canestri di classe purissima che sono stati linfa vitale per il break che ha spaccato la partita in due. In totale, per lui, 18 punti con 57 da due, 25 da tre e 22 ai liberi. E ora Rimini affronta la trasferta di Brindisi con un confortante doppio vantaggio. "Lo sapevamo dall’inizio della serie, cercare di non perdere in casa e mantenere il fattore campo nei playoff è fondamentale – spiega lo stesso ‘Tom’ –. C’è da dire che siamo partiti molto contratti, Brindisi è stata fisica ed è rimasta in testa per tutto il primo tempo. Abbiamo subito la loro aggressività nella prima parte e abbiamo anche tirato male. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

