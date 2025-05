Giovanni Esposito | dopo il successo di Stasera tutto è possibile debutta alla regia con Nero

Giovanni Esposito, noto volto del cinema e della TV italiana, dopo il trionfo di "Stasera tutto è possibile", debutta alla regia con "Nero". La sua carriera vanta collaborazioni con registi come Alessandro Siani e Sergio Rubini, oltre a partecipazioni internazionali in progetti di prestigio come "The Tourist" con Johnny Depp e "With Rome to Love" di Woody Allen.

Giovanni Esposito è un volto noto al cinema e nelle serie tv. Sono numerose le sue partecipazioni tra i film di Alessandro Siani, Sergio Rubini e tanti altri tra cui anche collaborazioni internazionali come The Tourist accanto a Johnny Deep e With Rome to love di Woody Allen tanto da renderlo.

Giovanni Esposito: dopo il successo di Stasera tutto è possibile debutta alla regia con Nero

Giovanni Esposito fa il suo esordio da regista al cinema: dal 15 maggio esce “Nero”

Giovanni Esposito: “A STEP con De Martino il clima di una cena tra amici, sarebbe giusto finire per non degradarlo”

