Giovannelli Confcommercio | In Abruzzo vendite al dettaglio scese dello 05% a marzo

Giammarco Giovannelli, presidente di Confcommercio Abruzzo, commenta il calo delle vendite al dettaglio nel primo trimestre 2025. Secondo l'Istat, le vendite sono diminuite dello 0,5% a marzo, un rallentamento che colpisce tanto i generi alimentari quanto i prodotti non alimentari, evidenziando un momento di sfida per il settore commerciale regionale.

«Il commercio al dettaglio, in Abruzzo, chiude il primo trimestre 2025 in calo. Secondo le stime dell'Istat, le vendite sono scese dello 0,5% rispetto a febbraio: una battuta d’arresto che coinvolge i generi alimentari ma anche prodotti diversi». A dirlo è Giammarco Giovannelli, presidente di. 🔗Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Giovannelli (Confcommercio): "In Abruzzo vendite al dettaglio scese dello 0,5% a marzo"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Consumi al palo, vendite al dettaglio Abruzzo scese dello 0,5%

Segnala msn.com: "Il commercio al dettaglio, in Abruzzo, chiude il primo trimestre 2025 in calo. Secondo le stime dell'Istat, le vendite sono scese dello 0,5% rispetto a febbraio: una battuta d'arresto che coinvolge i ...

In Abruzzo calano le vendite del commercio al dettaglio

Da rete8.it: Primo trimestre 2025 in calo per il commercio al dettaglio in Abruzzo: secondo le stime Istat, riprese da Confcommercio, vendite a meno 0,5% ...

COMMERCIO IN ABRUZZO: CONSUMI AL PALO, GIOVANNELLI, “A MARZO CALO DELLO 0,5%, PESA INFLAZIONE”

Come scrive abruzzoweb.it: L’AQUILA – “Il commercio al dettaglio, in Abruzzo, chiude il primo trimestre 2025 in calo. Secondo le stime dell’Istat, le vendete sono scede dello 0,5% rispetto a febbraio: una battuta d’arresto che ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Boom dell'online: decuplicate vendite su internet

Il Covid-19 ha dato un forte impulso al commercio elettronico: in Italia i volumi di transazioni online negli ultimi 12 mesi sono cresciuti del 15,4%, del 7% solo nel lockdown, con un aumento della domanda di prodotti del 10 %.