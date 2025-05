Giovani sviluppo locale e sostenibilità | due giornate con Anci e Giro-E

Ostuni ha ospitato due giornate straordinarie dedicate a giovani, sviluppo locale e sostenibilità, in collaborazione con ANCI e il Giro-E. L'evento, parte del Giro d'Italia, ha promosso la mobilità sostenibile e la partecipazione attiva della comunità, offrendo un'importante piattaforma per condividere idee innovative e rinvigorire il senso di cittadinanza.

OSTUNI - Due giornate intense, ricche di idee e partecipazione, hanno visto come protagonista la città di Ostuni in occasione delle tappe pugliesi del Giro-E, l'iniziativa parallela al Giro d'Italia dedicata alla mobilità sostenibile e alla cittadinanza attiva. Durante le due giornate del 13 e 14.

