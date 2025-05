Giovani iperconnessi Lo smartphone dalla quarta elementare rischi per i fragili

Nell'era digitale, i giovani sono sempre più esposti agli schermi di smartphone e tablet, spesso già dalla quarta elementare. Questo fenomeno solleva preoccupazioni per la salute psychologica e sociale dei ragazzi, soprattutto dei più fragili. Approfondiamo i potenziali rischi legati a un'iperconnessione precoce, grazie al servizio di Pierluigi Vito.

I giovani perennemente connessi con telefonini e tablet fin dalle elementari, un rischio per la loro salute. Servizio di Pierluigi Vito. Giovani iperconnessi. Lo smartphone dalla quarta elementare, rischi per i fragili TG2000.

