Giovani iperconnessi allarme neuropsichiatri | Poco sonno rallenta lo sviluppo del cervello

I neuropsichiatri avvertono riguardo all’impatto negativo della scarsa qualità del sonno sui giovani, spesso iperconnessi e schiavi dei social media. Durante il quarto Convegno nazionale a Cagliari, esperti sottolineano come andare a letto tardi e l'uso eccessivo degli schermi possano rallentare lo sviluppo cerebrale, rappresentando una seria preoccupazione per la salute dei ragazzi.

(Adnkronos) – Dormire poco, andando a letto tardi e restando incollati agli schermi fino a notte fonda per stare sui social, rallenta lo sviluppo del cervello dei giovani. Lanciano l'allarme i neuropsichiatri riuniti oggi e domani a Cagliari per il quarto Convegno nazionale congiunto di Sinpf (Società italiana di neuropsicofarmacologia) e Sinpia (Società italiana di

Giovani iperconnessi, allarme neuropsichiatri: "Poco sonno rallenta lo sviluppo del cervello"

