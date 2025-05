SI attende nella cittadina termale da tutta la Toscana l’invasione degli studenti attori delle scuole di ogni ordine e grado in concomitanza con la rassegna regionale Teatro della Scuola che avrà inizio questa mattina e andrà avanti fino all’8 giugno. Inaugurazione della rassegna, giunta alla sua XXXII edizione, con la presenza delle autorità alle ore 10.30 al Teatro Accademico. La manifestazione è organizzata dall’associazione "Sorgente d’Arte" con la presidenza di Celeste Canali e la direzione artistica di Michela Innocenti. La rassegna si svolge in collaborazione con diverse associazioni del territorio e avrà luogo fino con appuntamenti già in calendario e altri momenti di condivisione con le scuole del territorio nei giorni indicati. In particolare si segnalano quest’anno la presenza di presentazione dell’evento sabato col professore Alessandro Bertirotti antropologo della mente, la presentazione del libro "Il Teatro in C. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giovani attori crescono. Rassegna teatrale delle scuole