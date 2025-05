"Prevenzione del gioco d’azzardo e lotta alla povertà educativa dei giovani". È questo l’argomento del convegno domani mattina alle 11 in Comune. La giornata di approfondimento sugli effetti della ludopatia è stata organizzata dalla Fondazione Insigniti Omri in collaborazione con la Prefettura e il patrocinio del Comune. Un momento di confronto dedicato al mondo della scuola, agli operatori educativi e alla cittadinanza. Sempre più giovani si avvicinano al mondo delle scommesse e del gioco d’azzardo, coinvolti in un sistema sofisticato di ricerca di premi in denaro ottenuti dal caso. Ma dietro le luci accattivanti delle piattaforme digitali si nascondono rischi concreti: dipendenze silenziose, isolamento, disillusione, povertà educativa. Un’occasione per mettere in rete competenze, dati ed esperienze al fine di comprendere e prevenire le forme moderne di dipendenza che colpiscono le nuove generazioni. 🔗Leggi su Lanazione.it

Giovani a rischio ludopatia. Convegno con gli esperti