Giornata internazionale musei | a Lecce aperture straordinarie e visite gratuite

In occasione della Giornata internazionale dei musei, domenica 18 maggio, Lecce celebra il patrimonio culturale con aperture straordinarie e visite gratuite. Eventi speciali metteranno in luce l'importanza dei musei nel promuovere il cambiamento sociale, invitando tutti a scoprire e valorizzare le ricchezze artistiche e storiche della cittĂ . Un'opportunitĂ imperdibile per appassionati e curiosi!

LECCE - Eventi, aperture straordinarie e visite gratuite per celebrare il ruolo dei musei nel cambiamento sociale. In occasione della Giornata internazionale dei musei, promossa dall'International Council of Museums per domenica 18 maggio, anche il Sistema museale d'ateneo dell'UniversitĂ del.

