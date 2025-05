Giornata internazionale della famiglia | l’Atlante Fidaldo per orientarsi tra bonus diritti e tutele

In occasione della Giornata Internazionale della Famiglia, Fidaldo – la Federazione Italiana dei Datori di Lavoro Domestico – si fa portavoce delle esigenze delle famiglie italiane. Attraverso l'Atlante Fidaldo, si offre un prezioso strumento per orientarsi tra bonus, diritti e tutele nel mondo del lavoro domestico, garantendo supporto a chi si prende cura dei propri cari.

In occasione della Giornata Internazionale della Famiglia, Fidaldo – la Federazione Italiana dei Datori di Lavoro Domestico – rinnova il proprio impegno al fianco delle famiglie italiane che ogni giorno affidano la cura dei propri cari a lavoratrici e lavoratori domestici. Babysitter, badanti o colf: Fidaldo affianca le famiglie fornendo rappresentanza istituzionale, promuovendo politiche che tutelino i diritti e i bisogni dei datori di lavoro domestico, e mettendo a disposizione strumenti concreti per una gestione consapevole e regolare dei rapporti di lavoro. L'Atlante Fidaldo: oltre tre anni al servizio delle famiglie Tra questi strumenti, uno dei più innovativi è l'Atlante Fidaldo, una mappa interattiva online che raccoglie le iniziative e le buone pratiche attivate sui territori, offrendo un quadro aggiornato dei principali strumenti disponibili per sostenere il lavoro privato di cura: servizi di orientamento, sportelli informativi, registri di assistenti familiari, percorsi formativi, incentivi economici, contributi per l'assunzione regolare.

Giornata internazionale della famiglia: l’Atlante Fidaldo per orientarsi tra bonus, diritti e tutele

La giornata mondiale della Famiglia: 15 maggio

Buongiorno e buona Giornata della Famiglia: le migliori frasi di auguri

