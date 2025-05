Giornalismo umbro in lutto se ne è andato Riccardo Regi

Giornalismo umbro in lutto: è scomparso Riccardo Regi, figura di spicco del panorama informativo e culturale della regione. Perugia, 15 maggio 2025 – A 65 anni, dopo una lunga lotta contro la malattia, ci lascia un professionista appassionato e versatile, amato anche per la sua passione per la musica e lo sport.

Perugia, 15 maggio 2025 – Se n'è andato stanotte Riccardo Regi, dopo la malattia, lunga e tremenda. Giornalista di rango, ma anche sportivo, esperto di musica - tante le foto sul profilo Facebook, che lo ritraggono con la sua chitarra acustica a doppio manico - Riccardo aveva 65 anni, è stato il pilastro del Corriere dell'Umbria e per 18 anni vice direttore di tutte le testate del gruppo. Il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria è in lutto per il collega e lo ricorda con affetto e stima. "Riccardo è stato uno dei protagonisti di primo piano dell'informazione, regionale e nazionale - scrive l'Ordine - Dopo la pensione, negli ultimi anni dirigeva il sito Vivo Umbria con impegno e passione. Gli stessi valori che ha ampiamente profuso anche come consigliere dell'Ordine dove ha dato un importante contributo nel corso del precedente mandato, spendendosi molto pure nel rapporto propositivo, etico e divulgativo con i ragazzi delle scuole del territorio. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giornalismo umbro in lutto, se ne è andato Riccardo Regi

