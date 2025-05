Giorgia Meloni ha avuto il primo colloquio telefonico con il nuovo Papa, Leone XIV. Una conversazione, si legge nella nota di palazzo Chigi, in cui la premier ha «sottolineato il legame indissolubile che unisce l’Italia al Vicario di Cristo»: «L’Italia apprezza e sostiene gli sforzi della Santa Sede per la pace e la cessazione dei conflitti in tutti gli scenari di crisi dove le armi hanno preso il posto del confronto e del dialogo». L’intelligenza artificiale. Vito che Leone XIV ha messo la sfida dell’intelligenza artificiale al centro del suo pontificato – anche la scelta in prosecuzione con Leone XIII e la Rerum novarum va letta in questa ottica – la premier ha parlato di rinnovata «disponibilità dell’Italia a continuare a lavorare, insieme alla Santa Sede, per uno sviluppo etico e al servizio dell’uomo dell’intelligenza artificiale», aggiungendo che questa sfida è già stata «al centro della Presidenza italiana del G7». 🔗Leggi su Open.online

© Open.online - Giorgia Meloni e la prima telefonata con Leone XIV: «Lavoro comune sull’intelligenza artificiale»