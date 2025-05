Sabato 17 maggio andrà in scena la Final Six che incoronerà le nuove Campionesse d’Italia per quanto riguarda la ginnastica ritmica. Il massimo campionato a squadre giunge al termine con l’atto conclusivo che assegnerà lo scudetto al Pala Gianni Asti di Torino: all’evento parteciperanno sei squadre, sono previsti degli scontri diretti di semifinale e le tre vincitrici si qualificheranno alla finale che metterà in palio il tricolore. Riflettori puntati sul rovente testa a testa tra la Ginnastica Fabriano e l’Udinese: da una parte il sodalizio guidato da Sofia Raffaeli, reduce da una vittoria nel concorso generale individuale di Coppa del Mondo (nel weekend di Pasqua a Baku) e dal trionfo in European Cup, e dall’altra la formazione di Tara Dragas, fresca del primo podio in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante (terza al nastro nell’uscita di Baku). 🔗Leggi su Oasport.it

Ginnastica ritmica, sfida totale per lo scudetto: Raffaeli sfida Varfolomeev e Dragas, Fabriano per la nona sinfonia